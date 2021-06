DirecTV le pone cepo a varios partidos de la Copa America – Argentina

La compañía Torneos, a cargo de la comercialización del acontecimiento, le cedió a la señal satelital los derechos sobre nueve encuentros del torneo sudamericano

Después de la decisión de la Conmebol de “mudar” la organización de la Copa América a Brasil, la transmisión de todos los partidos que se disputen en el torneo regional no podrá ser seguida por los usuarios de todas las compañias de televisión paga.

Esto se origina por que la compañía satelital DirecTV se quedó con los derechos para contemplar el acontecimiento y con la peculiaridad sobre una secuencia de partidos que únicamente podrán gozar sus 2,4 millones de usuarios en un universo total de 10 millones de abonados a los servicios pagos de televisión por cable, según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La decisión supone que más allá de que las fechas en las que juegue la selección argentina se podrán continuar por el resto de las señales como Cablevisión, Supercanal o Telecentro, habrá otros nueve encuentros que DirecTV tendrá peculiaridad en la transmisión.

Hablamos de seis encuentros de primera rueda; dos cuartos de final y una semifinal, de la misma forma que lo establece el contrato de venta de partidos llevado a cabo por la compañía Torneos, propiedad de DirecTV, que le compró a la Conmebol los derechos para comercializar la Copa América y que decidió repartir “la torta” de esa forma.

Oséa, otorgando a DirecTV el pack total pero con la peculiaridad de nueve encuentros que serán establecidos mientras avance el torneo y que el resto de las señales no podrán comunicar para sus abonados.

Y más allá de que tanto Canal 7, por donde se podrá continuar la final, como TyC Sports transmitirán al elegido que dirige Leonel Scaloni y el resto de los partidos de la Copa América que están fuera de la cláusula de peculiaridad, la decisión de diversificar así mismo el negocio marca un riesgoso antecedente para futuros torneos de todo el mundo que tienen la posibilidad de continuar el mismo mecanismo comercial.

Maniobra cuestionable

Más allá de que hablamos de negociaciones entre privados en las cuales indudablemente la compañía habrá solicitado algunas condiciones para quedarse con la transmisión total del torneo, en el área cuestionan la determinación tomada por Torneos.

Recuerdan que hablamos de la misma compañía deportiva enlazada al FIFA Gate y numerosos de cuyos ex pertenecientes colaboraron con la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los USA por el pago de sobornos para la transmisión de partidos de numerosos mundiales.

Hace unos días se conoció que el banco suizo Julius Baer admitió frente la Justicia estadounidense “que lavó u$s25 millones” del ex presidente de la AFA Julio Grondona y su familia por coimas de la compañía Torneos “provenientes del pago de sobornos que recibió en lugar de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030”.

Según publicó el Períodico La Nación, la declaración aparece de la documentación que el Departamento de Justicia presentó frente una Corte Federal de Nueva York.

El banco aceptó haber funcionado como nexo para hacer las mismas operaciones ilegales para el lavado de millones de dólares premeditados a los entonces presidente y tesorero de la Conmebol, Ricardo Teixeira y Sergio Jadue respectivamente, quienes también presidían las asociaciones de Brasil y Chile.

Por estos delitos, Julius Baer acordó con l justicia norteamericana realizar los pagos u$s80 millones, entre multa y decomiso, y someterse a un desarrollo de control y auditoría a lo largo de los próximos tres años.

El banco detalló que el ex titular de Torneos, Alejandro Burzaco, y otros ejecutivos de la compañía hicieron dos sociedades pantallas (FPT Sports SA y Arco Business and Developments Ltd) con las que abrieron cuentas y subcuentas en Suiza.

Así acordaron pagarle a Grondona -en representación de la AFA y la FIFA- unos u$s30 millones por los derechos de televisación de los mundiales.

El banco suizo canalizó además sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para ejecutivos del fútbol continental entre los que también figura Grondona.

Torneos está implicada en el FiFA Gate que inspecciona sobornos cobrados por Julio Grondona.

En la situacion de la transmisión de la próxima Copa América no se conocen antecedentes juidiciales semejantes. Pero lo que se critica es que la maniobra adoptada para “blindar” numerosos encuentros no es la recurrente para esta clase de transmisiones.

Los usuarios de la televisión paga no están familiarizados a no tener la posibilidad de visualizar todos los encuentros, sabiendo, entre otras cosas, que la Copa América previo como el Mundial pasado fueron televisados de forma íntegra por las compañias que adquirieron los derechos para las dos ediciones.

Por el opuesto, en esta situación, DirecTV será el único canal que transmitirá en directo todos los partidos del certamen que radica de 28 partidos en total, de los cuales nueve no podrán ser seguidos por otros abonados que no sean los de la señal satelital que hoy llega únicamente al 35% del público.

Fuentes del área advirtieron sobre lo ilógico de una medida de esta clase en instantes de angustia por casuales nuevos confinamientos o toques de queda para los fanáticos del fútbol.

Así mismo, las señales Directv Sporrts y Directv Go realizarán la cobertura más completa del torneo que empieza la semana próxima y en el que se desarrollarán 28 partidos entre el 13 de junio y el 10 de julio con la participación de las 10 selecciones sudamericanas.