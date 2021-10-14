Обходчик каналов YouTube: Как создать свой собственный парсер для Youtube

В этой статье я использую два собственных примера, чтобы продемонстрировать возможности сканера каналов YouTube для парсинг сайтов программаа ценных данных для анализа без необходимости в технических навыках: Экспортировать комментарии на YouTube, чтобы узнать ответы на видео и добавить проценты к моим выводам, а также Чтобы создать контент-план программа для парсинга расширения моего канала на YouTube Содержание Что значит «Сканировать YouTube»? Когда бы Вы использовали поисковик YouTube? Сканеры YouTube: Моя Нетехническая история Заведите Свой Собственный Поисковик Каналов YouTube Как извлечение и анализ данных канала YouTube может принести вам пользу? Что значит «Сканировать YouTube»? Средство поиска каналов YouTube копирует содержимое канала (комментарии пользователей, номера вовлеченных пользователей и метаданные видео, такие как заголовок, тег и описание). Эти данные могут быть использованы для различных целей, таких как исследование конкурентов, анализ мнений или SEO-анализ. Когда бы Вы использовали поисковик YouTube? Допустим, вы планируете провести маркетинговое исследование 500 ютуберов, чтобы найти лучших кандидатов для партнерского маркетинга. При ограниченном бюджете вы могли бы сделать утомительную вещь и вручную скопировать и вставить страницу за страницей информацию о ютуберах, или вместо этого вы могли бы поступить разумно и использовать инструмент для поиска YouTube, такой как Octoparse. Инструмент упрощает работу, спонтанно извлекая всю необходимую информацию с веб-страниц и помещая ее в хорошо структурированную электронную таблицу. То, что заняло бы у вас несколько дней, чтобы выполнить вручную, можно сделать за считанные секунды с помощью сканера. И самое приятное то, что для этого вам не нужно быть программистом, с помощью инструмента вы можете: Попрощайтесь с ручным копированием и вставкой Сбор данных из нескольких источников Соберите необходимые данные в хорошо структурированном формате Сканеры YouTube: Моя нетехническая история Вы должны знать, что я не техничен. Хотя я ничего не смыслю в программировании, мне все же удается использовать преимущества как обхода веб-страниц, так и веб-скребка с помощью такого инструмента, как Octoparse, для создания своего сканера YouTube. Вам не нужно быть программистом, чтобы выполнить проект обхода каналов YouTube. Если у вас есть источник, вы можете получить данные! *Две причины, по которым я Создал парсер для комментариев на Youtube* Причина № 1: Удовлетвори Мое Личное Любопытство Я новичок в интеллектуальном анализе данных. Я хотел знать, как люди проведут свой День благодарения в странном 2020 году. Вопросы, которые я задавал себе, звучали так: «Будут ли люди по-прежнему собираться вместе? Или они боятся пандемии и вместо этого планируют остаться дома?» Так. Не теряя любопытства, я отправился на YouTube, чтобы узнать, как люди отреагируют на видео, которые предупреждали о праздновании Дня благодарения в рамках Covid-19. С помощью Octoparse я построил парсер организаций яндекс карты для комментариев на Youtube, чтобы просмотреть в общей сложности 198 комментариев к 4 видео и провел небольшое исследование по этому вопросу. Нажмите-создание обходчика комментариев на Youtube с помощью Octoparse Я написал о своем анализе в этой статье. В общем, это то, что я обнаружил, выполнив обход канала Youtube: «Когда мы классифицировали реакцию людей на предупреждения Covid-19 о встречах по случаю Дня благодарения, 10,7% людей согласились с серьезностью пандемии и заявили, что примут меры предосторожности, в то время как 61,4% людей, делающих комментарии, обвинили чрезмерную реакцию или высмеяли прессу за ‘создание этого мошенничества’.» Это отличный пример просмотра канала на YouTube, я мог бы удовлетворить свое любопытство по поводу того, что говорят люди, и приписать определенный процент тем, кто серьезно относится к мерам предосторожности, и тем, кто этого не делал, и я мог бы понять, почему. Вам нужно изучить конкурента или продукт? На моем собственном примере вы можете увидеть, что поиск в Интернете-это фантастический способ изучить клиентов или конкурентов. Если вы хотите создать свой собственный поисковик каналов Youtube с нуля, Octoparse вам подойдет. Возможно, вас заинтересует приведенный ниже видеоурок. (это видео было снято много лет назад, так что оно просто демонстрирует использование Octoaprse 7, в то время как вы также можете найти выход в Octoparse 8) Причина № 2: Я Проанализировал Свой Собственный Канал YouTube С помощью Веб-Сканера Я веду свой собственный канал на Youtube, и однажды я наткнулся на этот сайт сравнения каналов и обнаружил, что мои коллеги определенно превосходят меня как по просмотрам, так и по подпискам. Я уже некоторое время не загружал новые видео, но если я хотел расширить свой канал на YouTube, я понял, что мне нужно будет выяснить, какой контент я должен создавать, чтобы привлечь часть трафика моего конкурента. Мой план действий Прежде всего, мне нужно было придумать план действий. Я нашел отличный ресурс о проведении исследований ключевых слов для SEO на Youtube, поэтому я использовал эту статью для создания плана действий: Шаг 1. Прокрутите видеоинформацию моего канала вниз Шаг 2: Отсортируйте теги, которые я охватил, отфильтруйте с помощью представлений Шаг 3: Просмотрите видеоинформацию моих конкурентов Шаг 4: Проанализируйте данные канала и найдите пробел для создания моего будущего контента Данные, Которые Я Использовал Для Анализа Чтобы показать вам, что я сделал, я воспользуюсь каналом YouTube Octoparse в качестве примера: Это данные, которые я использовал в своих исследованиях и анализе: Заголовки видео Подробная информация о видео (теги, просмотры, описания, комментарии, даты публикации) Это информация, которую я получил от обхода этой конкретной страницы: Проанализировав данные, которые Octoparse искал для меня, я мог эффективно создать контент-план, который мои зрители оценили бы, потому что весь мой контент был бы основан на информации, которую они предоставляли в комментариях и так далее. Вместо того, чтобы отсасывать темы контента, поскольку я использовал веб-поисковик Octoparse, мой план был полностью основан на данных, которые помогли мне в процессе создания и помогли мне сохранить импульс. Заведите Свой Собственный Поисковик Каналов YouTube Таким образом, вы могли бы проделать долгий путь и потратить часы на сбор данных вручную, или вы могли бы просто использовать Octoparse, чтобы сделать это за вас в течение нескольких минут. Мы будем умны и будем использовать Octoparse, чтобы вы могли видеть, насколько легко выполнять поиск в Интернете самостоятельно: Перейдите в систему и создайте новую задачу. Введите URL – адрес целевого веб-сайта. Создайте список элементов, которые необходимо парсить. Если вы хотите, теперь вы можете переименовать поля в поля по вашему выбору. Выполните задание. Проверьте извлеченные данные. Экспортируйте данные в Excel или другую программу. Проще простого. Комментарии людей к душе Pixar на YouTube: извлечены веб-сканером Octoparse Последние вещи Octoparse облегчает очистку веб-страниц. Компании используют данные для принятия более эффективных решений, потому что данные не лгут! Информация, которую вы можете получить с помощью сканера каналов YouTube, такого как Octoparse, предоставит вам все необходимое, чтобы получить преимущество над вашими конкурентами. Использование данных программа для парсинга принятия решений-это просто разумно. Получение информации, необходимой для принятия блестящих решений, подкрепленных данными, не должно быть сложным, Octoparse понимает пользователей, не связанных с технологиями, и поэтому предлагает множество ресурсов, которые помогут людям, не связанным с технологиями, выполнять технические задачи, такие как просмотр каналов YouTube, поэтому вы не будете чувствовать себя одинокими, когда начнете использовать инструмент: Наш справочный центр мгновенно ответит на ваши вопросы. Смотрите полезные видео. Задайте вопрос сообществу. Ознакомьтесь с учебниками по веб-очистке. Вы никогда не остаетесь в неведении! Если ни один из этих вариантов не работает, вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки. Связанные ресурсы Как парсить данные из Твиттера без кодирования Топ-5 Инструментов для спарсить подписчиков инстаграм социальных сетей на 2020 год Удалите видеоинформацию с YouTube Удалите публичные посты с Facebook