Привет! Сегодня Octoparse покажет вам, как парсить и отслеживать цены акций из Yahoo! Финансы. Хорошо, давайте начнем. Содержание Функция автоматического обнаружения в Octoparse Почему мы хотим снизить цены на акции? 4 шага, чтобы Парсить и парсить цены на акции Шаг 1. Переключение парсинг результатов поиска google автоматического обнаружения Шаг 2. Позаботьтесь о разбиении на страницы и создайте рабочий процесс Шаг 3. Настройте параметр разбиения на страницы и просмотрите рабочий процесс Шаг 4. Сохраните и запустите задачу Экспортируйте данные и откройте электронную таблицу Функция автоматического обнаружения в Octoparse Новый интерфейс Octoparse 8.2 очень интуитивно понятен. Как только вы скопируете и вставите URL-адрес в адресную строку, он автоматически начнет анализ веб-страницы и догадается, какое содержимое вы хотите парсить. В этом случае мы введем URL-адрес наиболее активных акций от Yahoo! Финансы. После вставки URL-адреса нажмите кнопку Пуск и немного подождите, пока он загрузится. Прежде чем мы перейдем к следующим шагам, давайте выясним причины снижения цен на акции. Почему мы хотим снизить цены на акции? Ну, когда вы постоянно извлекаете цену акций и непрерывно вводите данные в свои исследования и модели данных, вы можете затем обучить свой алгоритм с помощью кода машинного обучения, который позже даст вам более точные и выгодные советы на инвестиционном рынке. Как вы, возможно, знаете, одним из применений Octoparse является мониторинг цен. Он не только отслеживает и отслеживает цены на странице, но также извлекает исходные данные от ваших конкурентов и удаляет данные в режиме реального времени в течение нескольких щелчков мыши. 4 шага, чтобы Парсить и парсить цены на акции С помощью функции автоматического обнаружения требуется 4 шага, чтобы Парсить и парсить цены на акции. Шаг 1. Переключение результатов автоматического обнаружения Когда вы увидите ссылку «Переключить результаты автоматического определения», парсер яндекс недвижимость щелкните по ней несколько раз, пока не увидите, что в браузере выделена таблица наиболее активных акций. Шаг 2. Позаботьтесь о разбиении на страницы и создайте рабочий процесс Нам нужно позаботиться о варианте разбиения на страницы. Нажмите ‘Изменить ссылку’ и выберите кнопку ‘Следующая страница’ на странице, чтобы Octoparse знал, где именно находится следующая кнопка. Нажмите кнопку подтвердить, как только вы выберете следующую кнопку. Снимите флажок ‘Добавить прокрутку страницы’ и создайте рабочий процесс. Шаг 3. Настройте параметр разбиения на страницы и просмотрите рабочий процесс Как вы можете видеть, рабочий процесс создается с левой стороны. Следующее, что нам нужно настроить, – это опция разбиения на страницы. Наведите курсор мыши на панель разбиения на страницы и щелкните значок шестеренки. Разверните панель ‘Выход из цикла’ и введите 2. Это означает, что мы хотим, услуги парсинга сайтов чтобы цикл завершился после того, как следующая кнопка на веб-странице была нажата дважды. Давайте рассмотрим наш рабочий процесс. Сначала он выполняет команду ‘Перейти на веб-страницу!’. Затем он переходит в цикл разбиения на страницы, где содержится реальная информация об извлечении. Вы можете увидеть шаг ‘Извлечение данных’, который извлекает то, что вы предварительно выбрали. Затем цикл будет нажимать кнопку далее для вас до тех пор, пока не будет выполнено условие выхода. Шаг 4: Сохраните и запустите задачу Хорошо, давайте сохраним задачу и нажмем кнопку ‘Выполнить’, чтобы запустить нашу задачу спарсить. Есть несколько вариантов, где и когда вы хотите запустить задачу. Для этого примера выберите ‘Выполнить задачу на вашем устройстве’. Хорошо, мы видим, что извлеченные данные начали поступать, и они прекратятся после парсинг заказатьа 50 строк данных. Экспортируйте данные и откройте электронную таблицу Когда он будет завершен, парсер яндекс карты нажмите кнопку ‘Экспорт данных’. Теперь откройте сохраненную электронную таблицу и сравните данные с теми, которые вы предварительно просмотрели. Убедитесь, что данные выглядят хорошо. Когда мы прокручиваем электронную таблицу, последняя строка составляет 51, что имеет смысл, потому что первая строка-это заголовок. 51 минус 1-это 50 строк. Вот оно. Всего за несколько минут мы извлекли самые активные акции из Yahoo! Финансируйте и сохраняйте данные в электронную таблицу. Нам еще многое предстоит сделать в отношении восьмичастиц и Парсинга. Если вам нравится наш канал, пожалуйста, покажите нам большой палец и подпишитесь. Спасибо! Соответствующие ресурсы спарсить информацию с Yahoo Finance Парсинг данных о запасах на Yahoo Finance 3 Способа спарсить финансовых данных БЕЗ Python Бесплатный инструмент мониторинга цен и отслеживания состояния продукта. Как добиться мониторинга цен с помощью Octoparse Топ-20 Инструментов для сканирования веб-страниц для быстрой спарсить веб-сайтов